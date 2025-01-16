Мужчина получил повестку и категорически отказался от мобилизации: что он попросил

Житель Сумщины на суде заявил, что категорически отказывается от мобилизации, но просил назначить ему испытательный срок вместо реального. Что решил суд?

В Сумской области к 3 годам лишения свободы приговорен мужчина, получивший повестку, однако он категорически отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Лебединского районного суда Сумской области.

По данным суда, мужчина в сентябре 2024 года прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации. В октябре мужчина получил повестку и должен был выехать на службу, однако не пришел в ТЦК.

На суде житель Сумщины вину признал. Он отметил, что действительно получил повестку, «однако отказался в дальнейшем ехать в воинскую часть, объяснив это тем, что он отказывается служить поскольку боится погибнуть. Также он сообщил, что не намерен проходить военную службу во время военного положения».

Во время судебных дебатов прокурор просил суд о 3 годах лишения свободы для подсудимого. Житель Сумщины же просил заменить реальное наказание на испытательный срок.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, 51-летний мужчина получил повестку и отказался от мобилизации.

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