Мужчина получил повестку и категорически отказался от мобилизации: его наказали

Муж получил повестку и уклонился от мобилизации / © ТСН.ua

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В Кировоградской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку и категорически отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Петровского райсуда Кировоградской области.

По данным суда, мужчина в январе 2024 года прошел ВВК, которая признала его «ограниченно годным к военной службе». В феврале ему пытались вручить повестку, однако житель Кировоградщины отказался ее получать.

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На суде мужчина вину признал и раскаялся. Подсудимый отметил, что «он это сделал из-за плохого состояния здоровья, так как по состоянию здоровья он не может выполнять боевые задания. В то же время он осознает, что совершил преступление».

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Напомним, в Сумской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку , однако отказался от мобилизации.