Мужчина получил повестку и написал заявление об отказе от мобилизации: чем это закончилось

Мужчина категорически отказался от призыва.
В Днепропетровской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, но категорически отказался от мобилизации.
Об этом говорится в приговоре Покровского райсуда Днепропетровской области.
По данным суда, мужчина находится на военном учете с 13.10.1995 года. Он в 2024 году прошел ВВК, которая признала его пригодным к мобилизации.
На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он объяснил, что "боится за свою жизнь и здоровье. В судебном заседании также выразил категорическое нежелание проходить службу в ВСУ".
Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.
Напомним, мужчина пришел обновить данные в ТЦК и "случайно" получил повестку.
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