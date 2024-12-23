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Мужчина получил повестку и написал заявление об отказе от мобилизации: чем это закончилось

Мужчина получил повестку и написал заявление об отказе от мобилизации: чем это закончилось

Мобилизация в Украине/Коллаж ТСН.ua

Мужчина категорически отказался от призыва.

В Днепропетровской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, но категорически отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Покровского райсуда Днепропетровской области.

По данным суда, мужчина находится на военном учете с 13.10.1995 года. Он в 2024 году прошел ВВК, которая признала его пригодным к мобилизации.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он объяснил, что "боится за свою жизнь и здоровье. В судебном заседании также выразил категорическое нежелание проходить службу в ВСУ".

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда / ©
Приговор суда

Напомним, мужчина пришел обновить данные в ТЦК и "случайно" получил повестку.

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