Мужчина получил повестку и написал заявление об отказе от мобилизации: чем это закончилось

Житель Днепропетровщины категорически отказался от повестки из-за "телесного здоровья", однако он на суде вину так и не признал. Чем это кончилось?

В Днепропетровской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, однако он написал отказ от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области.

По данным суда, в 2023 году мужчину признали годным к мобилизации. В помещении ТЦК ему пытались вручить повестку, однако призывник категорически отказался ее получать, о чем был составлен акт.

На суде мужчина вину отрицал. Он заявил, что "у каждого человека есть информационное и материальное поле. Оно связано с телесным здоровьем. У него есть знания. 27 сентября 2023 года он прошел комиссию в помещении Павлоградского военкомата, а также в Павлоградской больнице № 1. Это он прошел, но без полного исследования аретмии сердца. Документов в подтверждение этого у него нет. Он не оспаривал результаты комиссии. К врачам он не обращался. После комиссии повестка ему вручалась. Он отказался ее получать в связи с опасностью. Был составлен акт. В повестке было указано, что он должен был прийти 29 сентября 2023 года. Он не пришел. На учете врачей он не состоит. Семьи у него нет, почти 20 лет он нигде не работает".

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, мужчина получил повестку и избежал мобилизации из-за "совета матери".

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