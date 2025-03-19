Мужчина получил повестку и написал заявление об отказе от мобилизации: чем это закончилось

Мужчина получил повестку, однако написал отказ от мобилизации. Как это кончилось?

В Запорожье к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Хортицкого районного суда г. Запорожье.

По данным суда, в декабре 2023 года мужчину сочли "ограниченно годным" к мобилизации. В тот же день ему дали повестку, однако житель Запорожья отказался от мобилизации.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он заявил, что "он отказался от отправки на службу, подписав отказ от мобилизации в связи с состоянием здоровья, и ушел из РТЦК и СП. Также указал, что полностью признает фактические обстоятельства изложенные в обвинительном акте, заключение военно-лекарственной комиссии не обжаловал, желает после рассмотрения дела добровольно пойти в ВСУ".

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, мужчина получил повестку по почте и придумал новую "религию", чтобы уклониться от мобилизации.

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