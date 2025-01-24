Мужчина получил повестку и написал заявление об отказе от мобилизации, потому что "его брат в ВСУ": как это закончилось

Житель Закарпатья на суде убеждал, что "боится войны, а его родной брат служит в ВСУ". Как его наказали?

В Закарпатской области к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, однако он отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Межгорского районного суда Закарпатской области.

По данным суда, в декабре 2023 года мужчину сочли годным к военной службе. Военнослужащие ТЦК пытались вручить ему повестку, однако житель Закарпатья написал заявление об отказе от мобилизации.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он заявил, что "боится войны, а его родной брат уже проходит службу в ВСУ".

Суд проанализировал материалы дела и признал жителя Закарпатья виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы. Поскольку мужчина находился на испытательном сроке из-за распространения порнографии и имел непогашенную судимость, ему присудили 3 года и 6 месяцев лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, мужчина в помещении ТЦК категорически отказался от повестки.

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