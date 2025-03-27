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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Мужчина получил повестку и написал заявление об отказе от мобилизации: как это закончилось

Житель Житомирщины получил повестку и написал заявление об отказе от мобилизации. Что решил суд?

Автор публикации
Мария Бойко Мария Бойко
Мобилизация в Украине.

В Житомирской области мужчина уклонился от мобилизации / © ТСН.ua

В Житомирской области к 3 годам лишения свободы приговорили 52-летнего мужчину, который получил повестку , однако категорически отказался от мобилизации.

Об этом идет речь в приговоре Ружинского районного суда Житомирской области.

По данным суда, жителя Житомирской области признали годным “к прохождению военной службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, учебных центрах, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны”. Ему пытались дать повестку на прохождение военной службы, однако мужчина отказался от мобилизации.

На суде житель Житомирщины вину признал и раскаялся. Он отметил, что “отказался от получения повестки. И написал заявление собственноручно, что отказывается получить повестку. Он сказал, что не хочу служить, он больной нагрузки он не выдержит. С какого времени состоит на учете в военкомате, он не знает. Он является участником боевых действий. Его в 2014 году направил ТЦК на службу. Его судили за то, что он покинул воинскую часть. Служил в Донецке. Он не вернулся, потому что умерла жена и он не уехал. На войну он не пойдет, потому что не желает служить”.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Напомним, во Львовской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

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Дата публикации
Количество просмотров
50
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