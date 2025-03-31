Мужчина получил повестку и написал заявление об отказе от мобилизации: как это закончилось

Мужчину осудили за уклонение от мобилизации

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В Днепропетровской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, однако он написал заявление об отказе от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Покровского райсуда Днепропетровской области.

По данным суда, в мае 2024 года мужчину сочли годным к мобилизации. Ему пытались дать повестку, однако житель Днепропетровщины отказался от службы в армии и написал соответствующее заявление.

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На суде мужчина вину не признал. Он заявил, что не может быть мобилизован «в связи с проблемами со здоровьем, и нарушением правил прохождения им военно-врачебной комиссии».

Сотрудники ВВК отрицали заявление подсудимого и заявили, что никаких проблем со здоровьем у мужчины не было обнаружено.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Решение суда / © Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Житомирской области к 3 годам лишения свободы приговорили 52-летнего мужчину, получившего повестку, однако он категорически отказался от мобилизации.