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Мужчина получил повестку и написал заявление об отказе от мобилизации: как это закончилось
Житель Днепропетровска категорически отказался от мобилизации. Что он сказал?
В Днепропетровской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, однако он написал заявление об отказе от мобилизации.
Об этом говорится в приговоре Покровского райсуда Днепропетровской области.
По данным суда, в мае 2024 года мужчину сочли годным к мобилизации. Ему пытались дать повестку, однако житель Днепропетровщины отказался от службы в армии и написал соответствующее заявление.
На суде мужчина вину не признал. Он заявил, что не может быть мобилизован «в связи с проблемами со здоровьем, и нарушением правил прохождения им военно-врачебной комиссии».
Сотрудники ВВК отрицали заявление подсудимого и заявили, что никаких проблем со здоровьем у мужчины не было обнаружено.
Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.
Напомним, в Житомирской области к 3 годам лишения свободы приговорили 52-летнего мужчину, получившего повестку, однако он категорически отказался от мобилизации.