Мужчина получил повестку и отказался от мобилизации из-за своего возраста: его наказали

59-летний мужчина отметил, что отказался от мобилизации из-за своего возраста. Он добавил, что если бы был младше, то пошел бы в армию.

В Тернопольской области к 2 годам испытательного срока приговорили 59-летнего мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Кременецкого районного суда Тернопольской области.

По данным суда, житель Тернопольщины 23 февраля 2024 года получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он рассказал, что является лицом предпенсионного возраста. Житель Тернопольщины отметил, что в 2022 году перенес операцию и не может эффективно служить в армии. Мужчина отметил, что если бы он был младше, то мобилизовался бы и добавил, что его зятья уже защищают Украину.

Суд установил, что мужчине 59 лет и он действительно перенес оперативное вмешательство.

Мужчину признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 2 годам испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, мужчина получил повестку по почте и придумал новую "религию", чтобы уклониться от мобилизации.

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