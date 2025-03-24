Мужчина получил повестку и отказался от мобилизации: он назвал причину и поплатился

Житель Днепропетровска уклонился от мобилизации. В суде он назвал причины своих действий.

В Днепропетровской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, однако он категорически отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Покровского райсуда Днепропетровской области.

По данным суда, военно-врачебная комиссия признала мужчину годным к мобилизации. 16 мая 2024 года ему пытались вручить повестку, однако он отказался от мобилизации. Также он написал заявление об отказе от службы в армии во время военного положения.

На суде мужчина вину признал, однако заявил, что не согласен с решением ВВК, признавшей его пригодным к мобилизации. Житель Днепропетровщины утверждал о "проблемах со здоровьем" и настаивал, что комиссию он прошел "за полчаса". Подсудимый добавил, что, несмотря на свои убеждения, решение ВВК он не обжаловал, хотя имел такую возможность.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Одесской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, однако он уклонился от мобилизации.

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