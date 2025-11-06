Мужчина получил повестку и отказался от мобилизации из-за "действия ТЦК": чем это закончилось

Мобилизация в Украине / © ТСН

В Запорожье к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, однако отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Шевченковского районного суда г. Запорожья.

По данным суда, житель Запорожья прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации. В марте 2024 г. ему пытались вручить повестку, однако подсудимый категорически отказался ее получать и уклонился от мобилизации.

На суде мужчина вину не признал и заявил, что он «не уклонялся от мобилизации». Житель Запорожья добавил, что «причиной отказа от получения повести было то, что ТЦК нарушило права на учет и выдачу его военного документа».

Суд проанализировал материалы дела и пояснил, что: «Подсудимый на протяжении более полутора лет после отказа от получения повестки, преднамеренно уклоняется от появления в ТЦК и СП и при рассмотрении уголовного производства, не предпринимал попыток исправить ситуацию и вступить в ряды ВСУ, что свидетельствует о его сознании и намерении. Такое утверждение согласовывается с позицией Верховного Суда, изложенной в постановлении от 19 марта 2024 года».

Жителя Запорожья признали виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

