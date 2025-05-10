Мужчина получил повестку и отказался от мобилизации: его мать сделала неожиданное заявление

Мужчину осудили за уклонение от мобилизации / © ТСН.ua

Реклама

В Сумской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Тростянецкого районного суда Сумской области.

По данным суда, в августе 2024 года мужчину признали годным к мобилизации. Тогда же ему дали повестку, однако житель Сумщины не пришел в ТЦК и уклонился от мобилизации.

Реклама

На суде мужчина вину отрицал и заявил, что не «может служить из-за религиозных убеждений».

«Считает, что повестка была вручена ему путем обмана. Он считал, что расписывается за получение своего паспорта. После чего работник ТЦК оторвал корешок и вручил повестку, разъяснил необходимость явиться для отправки. Считает, что не уклоняется от мобилизации, а реализует свое право на альтернативную службу. Ни к одной религиозной общины не принадлежит. Считает, что его религиозные взгляды базируются на учении буддизма, но заповеди буддизма назвать не смог», — говорится в материалах суда.

Военный ТЦК отметил, что мужчина получил повестку, однако не пришел на отправку в воинскую часть. Подсудимый устно объяснил свои действия «религиозными убеждениями», однако никаких документов не предоставил.

Свидетель подсудимого заявил, что его знакомый — вегетарианец и исповедует буддизм. Мать подозреваемого рассказала, что ранее ее сын вел себя агрессивно, из-за чего она неоднократно обращалась в полицию. В частности, он бросался на нее с топором. Религиозные взгляды подсудимого она считает несерьезными.

Реклама

«Основной причиной пацифистических взглядов сына считает то, что он ленится и боится служить», — говорится в показаниях женщины.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Хмельницкой области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который отказался от мобилизации.