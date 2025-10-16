Мужчина получил повестку и отказался от мобилизации, потому что "многие его знакомые погибли": как это закончилось

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

В Кропивницком к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Подольского районного суда города Кропивницкого.

По данным суда, мужчина 9 сентября 2024 года получил в помещении ТЦК повестку, однако так и не пришел для отправки в воинскую часть.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он пояснил, что действительно получил повестку, однако не пришел в ТЦК, поскольку многие его знакомые-военные погибли. Он отметил, что имеет пожилых родителей и боится за свою жизнь, а потому решил уклониться от мобилизации. Он добавил, что не хочет, чтобы его мобилизовали.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

