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Мужчина получил повестку и отказался от мобилизации, потому что "некого защищать
Житель Харькова отказался от мобилизации. Он заявил, что «ему некого защищать». Что решил суд?
В Харькове к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, однако он отказался от мобилизации.
Об этом говорится в приговоре Киевского районного суда. Харьков.
По данным суда, мужчина в мае прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации. В августе 2024 г. он получил повестку, однако написал заявление об отказе от мобилизации.
На суде мужчина вину признал частично. Житель Харькова отметил, что «поскольку он сирота и не имеет детей и других лиц кого ему нужно защищать, не считает себя лицом, которое готово служить. Отметил, что 21.05.2024 проходил ВВК и был признан пригодным к военной службе, он предоставлял справку, что имеет язву».
Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.
Напомним, во Львове «свидетель Иеговы» получил повестку и отказался от мобилизации.