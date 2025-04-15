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Мужчина получил повестку и отказался от мобилизации, потому что "уклонение не является преступлением": наказали ли его
Житель Черкасской области на суде сначала отрицал свою вину в уклонении от мобилизации, однако впоследствии передумал. Что решил суд?
В Черкасской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако категорически отказался от мобилизации.
Об этом говорится в приговоре Тальновского районного суда Черкасской области.
По данным суда, в октябре 2024 года мужчина прошел ВВК, которая признала его пригодным к мобилизации. Мужчине дали повестку, однако он отказался от мобилизации.
На суде житель Черкасщины сначала вину возразил, потому что «он не считает уклонение от мобилизации преступлением». Он добавил, что «не военный и не хочет наносить вред другим людям». В судебных прениях мужчина все же вину признал и раскаялся.
Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.
Напомним, мужчина получил две повестки и избежал мобилизации.