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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Мужчина получил повестку и отказался от мобилизации, потому что "уклонение не является преступлением": наказали ли его

Житель Черкасской области на суде сначала отрицал свою вину в уклонении от мобилизации, однако впоследствии передумал. Что решил суд?

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Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
Мобилизация

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

В Черкасской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако категорически отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Тальновского районного суда Черкасской области.

По данным суда, в октябре 2024 года мужчина прошел ВВК, которая признала его пригодным к мобилизации. Мужчине дали повестку, однако он отказался от мобилизации.

На суде житель Черкасщины сначала вину возразил, потому что «он не считает уклонение от мобилизации преступлением». Он добавил, что «не военный и не хочет наносить вред другим людям». В судебных прениях мужчина все же вину признал и раскаялся.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Напомним, мужчина получил две повестки и избежал мобилизации.

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