Мужчина получил повестку и отказался от мобилизации, потому что "уклонение не является преступлением": наказали ли его

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

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В Черкасской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако категорически отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Тальновского районного суда Черкасской области.

По данным суда, в октябре 2024 года мужчина прошел ВВК, которая признала его пригодным к мобилизации. Мужчине дали повестку, однако он отказался от мобилизации.

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На суде житель Черкасщины сначала вину возразил, потому что «он не считает уклонение от мобилизации преступлением». Он добавил, что «не военный и не хочет наносить вред другим людям». В судебных прениях мужчина все же вину признал и раскаялся.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Напомним, мужчина получил две повестки и избежал мобилизации.