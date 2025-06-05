Мужчина получил повестку и отказался от мобилизации, потому что "уже осужден": его строго наказали

Мобилизация в Украине

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В Черкассах к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Сосновского районного суда г. Черкасс.

По данным суда, мужчину признали годным к мобилизации. В декабре 2024 года он получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

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На суде житель Черкасс вину признал и раскаялся. Он пояснил, что «везде объяснял, что стоит на учете в пробации, поскольку он осужден, ему отвечали, что таких не берут. Последний раз ему вручили повестку на 05.12.2024, но он не пришел в ТЦК, потому что испугался идти служить, поскольку и него много знакомых пропали без вести, или вернулись искалеченными».

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы. Кроме того мужчина имел судимость, а потому ему присоединили неотбытый срок наказания. Окончательный приговор — 5 лет и 1 месяц лишения свободы.

Напомним, в Житомирской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил две повестки, однако уклонился от мобилизации. На суде мужчина вину отрицал и заявил, что его сын уже служит.