Мужчина получил повестку и решил стать отцом-одиночкой: чем это закончилось

Мужчина получил повестку и обратился в суд, что его экс-жену лишили родительских прав, а его не мобилизовали. Чем это кончилось?

В Хмельницкой области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Ярмолинецкого районного суда Хмельницкой области.

По данным суда, житель Хмельницкой области в июле 2024 года прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации. Он получил повестку, однако не пришел в ТЦК для отправки на военную службу.

На суде мужчина частично признал вину. Он рассказал, что "в июле 2024 года в калитке его забора представители ТЦК оставили повестку. После этого он пошел к юристу ТЦК и собрал соответствующие документы на получение отсрочки. Впоследствии его отправили на военно-врачебную комиссию и выписали повестку".

Житель Хмельницкой области подтвердил, что отсрочки от мобилизации у него нет. Однако он утверждал, что самостоятельно воспитывает сына.

"В сентябре 2024 года в Ярмолинецкий районный суд Хмельницкой области он подал иск о лишении матери его сына родительских прав. Ему никто ничего не сообщал, что для предоставления отсрочки необходимо решение суда о лишении матери ребенка родительских прав. Утверждал, что сообщал РТЦК о наличии на его иждивении несовершеннолетнего сына. Перед вручением боевой повестки он говорил юристу, что на его иждивении находится несовершеннолетний сын", - говорится в показаниях жителя Хмельницкой области.

Мать мужчины на суде заявила, что это она в июле 2024 года не пустила сына в ТЦК. Она настаивала, что мужчина самостоятельно воспитывает сына, а мать ребенка редко к ним приезжает.

10-летний сын мужчины на суде рассказал, что "мать вместе с ним не проживает, он ее видел в прошлом году на свой день рождения. Папа заботится о нем и материально удерживает".

Суд установил, что в ноябре 2024 года мать ребенка была лишена родительских прав. 20 февраля 2025 года мужчина получил отсрочку от мобилизации.

Однако суд отметил, что в июле 2024 года у мужчины не было отсрочки от мобилизации. Поэтому мужчину признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Черкасской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который уклонился от мобилизации.

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