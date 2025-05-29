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Мужчина получил повестку и с 2022 года избегал мобилизации: что он придумал и как это закончилось
Мужчина получил повестку и с 2022 года избегал мобилизации. Суд его наказал.
В Харьковской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.
Об этом говорится в приговоре Богодуховского райсуда Харьковской области.
По данным суда, житель Харьковщины еще в августе 2022 года получил повестку, однако уклонился от мобилизации.
На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он заявил, что получил повестку на блокпосту и сразу отказался от мобилизации, поскольку "никогда не служил в армии". Мужчина просил суд строго его не наказывать, потому что он воспитывает ребенка и сейчас имеет отсрочку от мобилизации в связи с учебой.
Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.
Напомним, мужчину отвезли в ТЦК, а он вызвал полицию и отказался от мобилизации