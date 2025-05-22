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Мужчина получил повестку и с 2023 года скрывался от мобилизации: как это закончилось
Житель Волыни еще в 2023 году получил повестку и уклонился от мобилизации. Что решил суд?
В Волынской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку и с 2023 года скрывался от мобилизации.
Об этом говорится в приговоре Рожищенского районного суда Волынской области.
По данным суда, мужчина в ноябре 2023 года прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации. Впоследствии он получил повестку, однако уклонился от службы в армии.
На суде мужчина вину отрицал, отметив, что считает себя "непригодным к службе", поскольку с детства имеет проблемы со зрением, однако группы инвалидности у него нет.
Суд отметил, что у мужчины от 2023 года было достаточно времени, чтобы обжаловать решение ВВК, однако он этого не сделал.
Мужчину признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 3 годам лишения свободы.
Напомним, чоловек получил три повестки и уклонился от мобилизации