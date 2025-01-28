Мужчина получил повестку и спрятался от мобилизации: все закончилось неожиданно

Житель Сумщины на суде заявил, что не хочет служить в армии, а от мобилизации три недели прятался у знакомого. Что решил суд?

В Сумской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, однако он уклонился от мобилизации.

Об этом идет речь в приговоре Тростянецкого районного суда Сумской области.

По данным суда, житель Сумщины в октябре 2024 года получил повестку на отправку в воинскую часть. Однако он так и не пришел в ТЦК и уклонился от мобилизации.

На суде мужчина вину признал. Он заявил, что "прошел военно-врачебную комиссию и ему была вручена повестка на отправку на службу. По повестке он должен был прибыть с вещами на 9 часов следующего дня. Он собрал вещи, пришел на автобусную остановку, но потом ему стало плохо и решил уйти к товарищу. У товарища он был три недели, так как знал, что будут искать. В настоящее время его трясет от слова военкомат".

Суд проанализировал материалы дела и признал жителя Сумщины виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Украине осудили студента, отказавшегося от мобилизации.

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