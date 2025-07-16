Мужчина получил повестку и уклонился от мобилизации из-за ампутированных стоп: его осудили

В Украине за уклонение от мобилизации осудили мужчину / © ТСН.ua

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В Полтавской области к 1 году испытательного срока приговорили мужчину, который получил повестку, однако отказался от мобилизации. На суде стало известно, что в период, пока мужчина уклонялся от службы в армии, ему ампутировали стопы.

Об этом говорится в приговоре Гадячского районного суда Полтавской области.

По данным суда, житель Полтавщины 24 августа 2024 года получил повестку и должен был прийти в ТЦК 26 августа. Однако он уклонился от призыва.

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На суде мужчина вину признал. Он пояснил, что «23 августа 2024 года он из-за отравления попал в больницу, где его нашел участковый и отвел в военкомат, где ему была вручена повестка на отправку на 26 августа 2024 года, однако из-за плохого самочувствия он не смог прибыть в ТЦК. Кроме того считал себя непригодным к военной службе из-за недостатков зрения. В марте 2025 года он обморозил ноги, впоследствии ему ампутировали нижние конечности, в настоящее время он не может самостоятельно передвигаться, жена после инсульта тоже нуждается в посторонней помощи, группа инвалидности им не установлена».

Суд установил, что «подсудимый вместе с женой имеют двух несовершеннолетних детей, жена мужа в марте 2023 года перенесла тяжелый инсульт, в результате которого длительное время лечилась и не имеет возможности работать.

Мужчина также с детства имеет пороки сердца и зрения, из-за чего не проходил срочную военную службу. Во время прохождения им медицинской комиссии в январе 2024 года у него были выявлены заболевания, требующие лечения, поэтому только в марте 2024 года его признали годным к военной службе. Как следует из медицинских выписок стационарного больного последний 23 февраля 2025 года получил холодовую травму, отморозил пальцы обеих стоп, в результате чего ему была проведена ампутация стоп нижних конечностей, поэтому не может самостоятельно передвигаться, нуждается в посторонней помощи».

И все же мужчину признали виновным в уклонении от мобилизации по ст. 336 УКУ. Его приговорили к 1 году испытательного срока.

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Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Напомним, в Одесской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако отказался от мобилизации.В ТЦК он заявил, что является отцом троих детей.