Мужчина получил повестку и уклонился от мобилизации из-за "действия женщины"

Мужчина уклонился от мобилизации

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В Полтавской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако он уклонился от мобилизации.

Об этом идет речь в приговоре Диканского районного суда Полтавской области.

По данным суда, житель Полтавщины прошел ВВК, которая признала его годным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях (учреждениях) медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны.

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1 августа 2024 года он должен был прийти в ТЦК для отправки в воинскую часть, однако уклонился от мобилизации.

На суде мужчина вину возразил. Он заявил, что не пошел в ТЦК, потому что заболел. Также женщина, у которой он арендует жилье, якобы «спрятала его военный билет». Он утверждал, что его жена якобы сообщила ТЦК о его болезни. Житель Полтавщины заявил, что не хочет служить в армии.

Сотрудник ТЦК отметил, что мужчина не пришел для отправки в воинскую часть и не отвечал на телефонные звонки.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Напомним, мужчина получил две повестки и ушел от мобилизации.