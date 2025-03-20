Мужчина получил повестку и вызвал полицию в ТЦК: как это закончилось

Житель Сумщины отказался от мобилизации, потому что "не видит смысла служить в армии". Что решил суд?
В Сумской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, однако он отказался от мобилизации.
Об этом говорится в приговоре Роменского горрайонного суда Сумской области.
По данным суда, житель Сумщины в феврале 2025 уклонился от мобилизации. Он получил "боевую" повестку, однако не пришел в ТЦК.
На суде мужчина рассказал, что сам пришел в ТЦК, поскольку получил повестку. Там он прошел ВВК, которая сочла его годным к мобилизации. Житель Сумщины утверждал, что в помещении военкомата он пробыл более 3 часов, после чего вызвал полицию и отказался от мобилизации. Мужчина заявил, что он "не видит смысла служить в армии".
Сотрудники ТЦК отметили, что мужчину к ним привезла полиция, поскольку подсудимого разыскивали за уклонение от мобилизации. В военкомате тот отказался от службы в Силах обороны.
Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.
Напомним, в Одесской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, однако он уклонился от мобилизации.
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