Мужчина получил повестку и заявил, что "не хочет служить в ВСУ": как это закончилось

Житель Днепропетровщины получил повестку, однако не пришел в ТЦК. Что решил суд?
В Днепропетровской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку и заявил, что "не хочет служить в ВСУ".
Об этом говорится в приговоре Покровского райсуда Днепропетровской области.
По данным суда, в июле 2024 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к мобилизации. Он получил "боевую" повестку и должен был 20 июля 2024 года прийти в ТЦК для отправки на службу. Однако житель Днепропетровщины уклонился от мобилизации.
На суде мужчина вину признал. Он заявил, что "желания служить в рядах ВСУ нет".
Работник ТЦК и медики из ВВК подтвердили, что мужчину сочли годным к мобилизации, однако он так и не пришел в ТЦК.
Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.
Напомним, в Одесской области задержали военного ТЦК.
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