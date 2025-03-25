Мужчина получил повестку и заявил, что согласится на мобилизацию при одном условии: что он хотел

Житель Житомирщины в суде отметил, что он может служить в армии, однако при условии, что будет ремонтировать технику. Что решил суд?

В Житомирской области к 2 годам ограничения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Бердичевского горрайонного суда Житомирской области.

По данным суда, житель Житомирщины в феврале 2024 года прошел ВВК, которая признала его пригодным к мобилизации. Он получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он заявил, что "причиной такого отказа стал предыдущий конфликт с работниками ТЦК, которым он сообщил, что желает проходить военную службу по специальности - по ремонту техники, однако в грубой форме получил отказ и разъяснения, что будет служить там, куда его пошлют. На следующий день до ТЦК он не появился. В дальнейшем, уже после возбуждения уголовного дела, он обращался к РТЦК и командира бригады с предложением взять его на военную службу по специальности, но ему отказали, поскольку в отношении него имеется уголовное производство за уклонение от мобилизации. Указал, что с начала войны он занимался волонтерской работой, ремонтировал бесплатно технику для ВСУ. Также, он желает проходить военную службу, но по специальности".

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 2 годам ограничения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Днепропетровской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, однако категорически отказался от мобилизации.

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