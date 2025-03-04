Мужчина получил повестку и заявил, что согласится на мобилизацию при одном условии: как это закончилось

Житель Волынской области заявил, что согласится на мобилизацию, если государство вернет ему изъятое имущество. Как это кончилось?

В Волынской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Ковельского горрайонного суда Волынской области.

По данным суда, мужчину в мае 2024 года сочли годным к мобилизации. Ему дали "боевую повестку", однако житель Волыни отказался от мобилизации.

На суде мужчина вину возразил. Он заявил, что "от получения повестки отказался, поскольку государство не возвращает принадлежащее ему имущество, изъятое у него в уголовном производстве в отношении него и еще трех человек, которое уже длительное время находится на рассмотрении Броварского горрайонного суда Киевской области. Сообщил, что свою обязанность перед государством выполнит после исполнения государством своего долга".

Суд отклонил требование мужчины, поскольку оно не согласовывается с действующим законодательством.

Жителя Волыни признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 3 годам лишения свободы.

Этот приговор может быть обжалован в апелляционном суде.

Приговор суда

Напомним, в Черкасской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который уклонился от мобилизации.

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