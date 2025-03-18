Мужчина получил повестку и заявил, что согласится на мобилизацию только при одном условии: как это закончилось

Житель Одесской области получил повестку, однако отказался от мобилизации. Он отметил, что готов служить в армии только при одном условии.

В Одесской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, однако он уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Балтского райсуда Одесской области.

По данным суда, жителя Одесской области сочли годным к мобилизации. В августе он получил повестку и должен был прийти в ТЦК, однако уклонился от мобилизации.

На суде мужчина вину признал частично. Он заявил, что в суде против него рассматривают еще одно дело по статье 246 УК Украины (незаконная вырубка леса). Житель Одесской области признал, что это не является основанием для отсрочки от мобилизации. Однако он заявил, что "что согласится проходить военную службу только в случае снятия с него обвинений и закрытия уголовного производства".

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда

Напомним, мужчина получил повестку по почте и придумал новую "религию", чтобы уклониться от мобилизации.

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