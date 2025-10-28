Мужчина получил повестку, но не пришел в ТЦК: как все закончилось

Мобилизация в Украине / © ТСН

В г. Горишние Плавни Полтавской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Горишнеплавневского городского суда Полтавской области.

По данным суда, 18 января 2024 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к мобилизации. Впоследствии он получил «боевую» повестку и в феврале 2024 года должен был прийти в ТЦК для отправки на военную службу.

На суде подсудимый вину признал и раскаялся. Он заявил, что «сознательно не явился, поскольку не был готов ни морально, ни психологически воевать и держать в руках оружие, не захотел умирать».

Суд отметил, что хотя мужчина вину признал, однако ничего не сделал, чтобы исправить ситуацию: «Как установлено в ходе рассмотрения дела обвиняемый после совершения инкриминируемого преступления в начале 2024 года в течение судебного разбирательства лишь формально признал вину, однако на протяжении указанного времени и по состоянию на время судебного разбирательства не принимал никаких реальных и действенных мер для появления в РТЦК и СП для прохождения службы, которые были бы подтверждены надлежащими доказательствами».

Жителя Горишних Плавней признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 3 годам лишения свободы.

Этот приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде.

