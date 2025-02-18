Мужчина получил повестку, но отказался от мобилизации из-за "своего веса": как это закончилось

Житель Полтавщины заявил, что отказался от мобилизации, потому что весит менее 45 кг. Что решил суд?

В Полтавской области к 1 году лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, однако он отказался от мобилизации.

Об этом идет речь в приговоре Миргородского горрайонного суда Полтавской области.

По данным суда, мужчина в июне 2024 года прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его пригодным к мобилизации. Он получил повестку, однако не пришел в ТЦК.

На суде житель Полтавщины вину признал и раскаялся. Он отметил, что "не пришел в ТЦК, поскольку перепутал дату. Кроме указанного, пояснил, что его вес меньше 45 кг, он имеет определенные недостатки со здоровьем, однако медицинских документов в подтверждение наличия заболеваний предоставить не может".

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УК и приговорил к 1 году лишения свободы. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда

Напомним, в Черниговской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил четыре повестки, однако уклонился от мобилизации.

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