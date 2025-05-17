Мужчина получил повестку, но отказался от мобилизации: он сделал громкие заявления о войне и поплатился

Муж получил повестку и отказался от мобилизации / © ТСН

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В Черкасской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку и отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Чигиринского районного суда Черкасской области.

Мужчина получил повестку и отказался от мобилизации

По данным суда, мужчина в феврале 2024 года прошел ВВК, которая признала его пригодным к мобилизации.

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В октябре 2024 г. он получил повестку и отказался от мобилизации.

Оккупированную Запорожскую область мужчина назвал «Россией»

На суде мужчина вину отрицал. Он заявил, что никогда не служил в армии, а «в 2016 году во время трудоустройства ему необходимо было обратиться в военкомат для получения военно-учетного документа. Тогда ему очень быстро выдали военный билет, в котором отметили, что он „солдат“. На его вопрос для чего так отметили объяснили, что он снят с воинского учета, указание „солдат“ ему необходимо только для трудоустройства, а если будет введено военное положение, то он будет мобилизован в последнюю очередь и будет находиться в запасе».

С заключением ВВК мужчина тоже не согласился, потому что «комиссия проходила очень быстро».

Житель Черкасской области отметил, что «он не признает процедуру мобилизации, поскольку для всеобщей мобилизации необходимо объявление военного положения, которое пока не объявлено. По его убеждению мобилизация должна касаться всех, могут оставаться не мобилизованными только президент и главнокомандующий».

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Мужчина заявил, «что он сам родом из Запорожской области, где остались проживать его родные. Сейчас они проживают на временно оккупированной территории, у них там все хорошо. Он вместе с женой и ее ребенком проживали на территории Запорожской области, которая не была захвачена, и ждали „открытия границ“ с РФ, чтобы была возможность поехать на временную оккупированную территории Украины, поскольку у него там осталось жилье».

Объяснение суда

Суд не согласился с заявлениями мужчины о мобилизации, подчеркнув, что в стране введено военное положение. Также суд подверг критике заявления мужчины об оккупированной Запорожской области.

«Во время допроса в судебном заседании подсудимый сообщил, что ожидает открытия границ, чтобы можно было свободно выехать в Россию, хотя впоследствии судом было установлено, что так называемой Россией есть на самом деле временно оккупирована территория Запорожской области. Такое отношение обвиняемого к целостности и неприкосновенности территории Украины безусловно свидетельствует об отсутствии у него комплексного восприятия реальности, отсутствии патриотизма и национального сознания», — говорится в объяснении суда.

Приговор суда

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

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Подсудимый был заключен под стражу в зале суда.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений