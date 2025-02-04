Мужчина получил повестку по почте и отказался от мобилизации, потому что "он трудоустроен": как это закончилось

Житель Житомирщины на суде заявил, что отказался от военной службы, поскольку официально работает и его "не должны мобилизовать". Чем это кончилось?

В Житомирской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Черняховского районного суда Житомирской области.

По данным суда, мужчину признали годным к мобилизации. В мае 2024 года он получил повестку, однако написал заявление об отказе от мобилизации.

На суде мужчина вину отрицал. Он заявил, что "официально трудоустроен, поэтому основания для его мобилизации отсутствуют". Его мать заявила, что мужчина получил повестку по почте и прошел ВВК. Он отказался от мобилизации, потому что "работает". Она подтвердила, что никто из членов семьи инвалидности не имеет.

Военный ТЦК на суде отметил, что житель Житомирщины "отказался от получения повестки и собственноручно написал заявление об отказе от получения повестки и дальнейшей мобилизации. Кроме того пояснил, что заявлений от обвиняемого об отсрочке от военной службы не поступало".

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, отец троих детей получил повестку и отказался от мобилизации.

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