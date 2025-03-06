Мужчина получил повестку по почте и придумал новую "религию", чтобы уклониться от мобилизации: как это закончилось

На суде мужчина утверждал, что его религия запрещает участвовать в боевых действиях. Он утвердил, что в Украине его религиозное сообщество не зарегистрировано.

В Черкасской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который отказался получать повестку и уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Маньковского районного суда Черкасской области.

По данным суда, житель Черкасской области признан годным к мобилизации. В октябре 2024 года он отказался получать повестку и не пришел в ТЦК.

На суде мужчина вину возразил. Он заявил, что получил повестку по почте и пришел в ТЦК. Там его направили на ВВК и пытались вручить "боевую повестку", которую он категорически отказался получать. Житель Черкасщины утверждал, что он верит, что "человек – это тоже бог", но в Украине ни одной такой религиозной организации не зарегистрировано. Мужчина утверждал, что он хотел пройти альтернативную невоенную службу.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Житомирской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, однако уклонился от мобилизации.

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