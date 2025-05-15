Мужчина получил повестку, вызвал полицию и отказался от службы в тылу: как это закончилось

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

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В Тернопольской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, однако категорически отказался от мобилизации, хотя ему предлагали службу в тылу.

Об этом говорится в приговоре Подволочиского районного суда Тернопольской области.

По данным суда, мужчину сочли годным к мобилизации. В апреле 2024 года ему пытались вручить повестку, однако житель Тернопольщины отказался ее получать.

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На суде мужчина вину признал частично. Он объяснил, что, когда ему сообщили, что пришла повестка, он вызвал полицию. Далее пошел к начальнику полиции в поселке Подволочиск, а тот вызвал военных из ТЦК, которые отвезли подсудимого на ВВК. После того, как мужчина прошел врачебную комиссию в Подволочиске, его отправили в Тернополь. В областном центре подтвердили, что призывник годен к мобилизации. После этого в ТЦК мужчине предложили быть деловодом в ВСУ и служить в Подволочиске, однако житель Тернопольщины отказался от мобилизации.

«В апреле-мае 2025 года, когда осознал, что его ждет уголовная ответственность, ходил в ТЦК и СП, просился на службу, ездил в воинские части Тернопольской области, однако никто его не взял служить. Жалко, что так поступил, но имел причины: состояние здоровья и больную мать. Просил строго его не наказывать», — говорится в материалах суда.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Напомним, в Кировоградской области к 3 годам лишения свободы приговорен мужчина, получивший повестку и категорически отказавшийся от мобилизации.

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