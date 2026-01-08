Мужчина получил повестку и заявил, что его не могут мобилизовать по двум причинам: что решил суд

Мобилизация в Украине / © ТСН

Лисянский районный суд Черкасской области вынес приговор местному жителю, который отказался от мобилизации, мотивируя это незавершенным судебным процессом по другому делу и уходом за пожилым отцом. Несмотря на аргументы защиты, мужчина получил реальный срок заключения.

Об этом говорится в приговоре суда.

Позиция обвиняемого

Подсудимый, житель Лысянки, прошел военно-врачебную комиссию в июне 2025 года и был признан годным к службе. Однако, когда в помещении ТЦК ему пытались вручить «боевую» повестку на отправку, мужчина отказался ее подписывать.

Свой отказ он объяснил двумя причинами:

Уход за отцом: по словам мужчины, он фактически занимается пожилым папой. Другое уголовное дело: на момент мобилизации в отношении него в суде рассматривалось другое производство по ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение). Мужчина считал, что до приговора по первому преступлению его не имеют права мобилизовать.

Что решил суд

Суд детально проанализировал доводы обвиняемого, но признал их недостаточными для освобождения от воинской обязанности:

Судья отметил, что наличие акта об уходе — это лишь основание для оформления отсрочки в установленном порядке. Мужчина официально за отсрочкой в ТЦК не обращался и доказательств ее получения не предоставил.

Пребывание под следствием или судом не является законным основанием для уклонения от мобилизации. Согласно УПК, в случае призыва обвиняемого рассмотрение дела просто останавливается до его освобождения со службы.

Приговор

Суд назначил минимальное наказание, предусмотренное статьей 336 УК Украины — 3 года лишения свободы.