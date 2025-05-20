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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Мужчина получил три повестки и уклонился от мобилизации: как это закончилось

Житель Винницкой области получил "боевые" повестки, однако уклонился от мобилизации.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Мобилизация в Украине

Мужчину осудили за уклонение от мобилизации / © ТСН

В Винницкой области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил три повестки, однако уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Барского районного суда Винницкой области.

По данным суда, мужчина в октябре-ноябре 2024 года получил три повестки, однако уклонился от мобилизации.

На суде житель Винницкой области вину признал частично.

«Подтвердил получение повесток. Сказал, что не прибыл по повесткам, поскольку не согласен с заключением врачебной комиссии о его пригодности к военной службе. Указал, что он имеет ряд заболеваний, а комиссия не провела тщательное исследование», — говорится в показаниях подсудимого.

Он подтвердил, что «заключение комиссии не оспаривал, на стационарном лечении последний раз находился более 10 лет назад, после травмы, когда была сломана нога».

В своем последнем слове обвиняемый сообщил, что признает свою вину и просил не лишать его свободы, сообщил, что лучше пойти на военную службу, если есть такая возможность.

Также известно, что мужчина имел судимость, после освобождения он женился на женщине, которая воспитывает 4 детей, однако суд не установил, что несовершеннолетние находятся под опекой подсудимого, поскольку мужчина нигде не работает.

«Относительно сообщения обвиняемым о наличии у него желания вместо отбывания наказания в виде лишения свободы идти на военную службу, то суд отмечает, что законом предусмотрена замена наказания в виде лишения свободы на военную службу по ходатайству осужденного», — говорится в пояснении суда.

Мужчину признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда / © ТСН

Приговор суда / © ТСН

Напомним, в Черкасской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку и отказался от мобилизации

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