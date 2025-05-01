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Мужчина получил три повестки и уклонился от мобилизации, потому что он "не военный": как это закончилось
Житель Хмельнитчины трижды получал боевые повестки, однако уклонился от мобилизации. Что решил суд?
В Хмельницкой области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил несколько повесток, однако уклонился от мобилизации.
Об этом говорится в приговоре Шепетовского районного суда Хмельницкой области.
По данным суда, в сентябре 2024 года мужчина прошел ВВК, которая признала его годным к военной службе. В сентябре 2024 и январе 2025 года мужчина получил три повестки, однако ни разу не прибыл в ТЦК для отправки на военную службу.
На суде житель Хмельнитчины вину признал и раскаялся. Он объяснил, что «не согласен проходить военную службу, поскольку болеет, у него отсутствует часть желудка, в 2005 году перенес хирургическое вмешательство. Раньше не служил, навыков нет, многие его знакомые погибли на войне. Ввиду этих причин он отказался явиться в ТЦК в указанные в обвинительном акте дни, хотя повестки ему были вручены».
Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.
Напомним, в Ровенской области к 1 году испытательного срока приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.