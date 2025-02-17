Мужчина получил три повестки, но его не мобилизовали: что он сделал

Житель Хмельнитчины получил три повестки, однако отказался от мобилизации. На суде он вину возражал. Чем это кончилось?
В Хмельницкой области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил три повестки, однако он отказался от мобилизации.
Об этом говорится в приговоре Староконстантиновского районного суда Хмельницкой области.
По данным суда, житель г. Староконстантинов в августе-сентябре 2024 получил три повестки, однако он уклонился от мобилизации.
На суде мужчина вину возразил. Он заявил, что "отказывался получать повестки о призыве по мобилизации и не являлся в ТЦК по вызову для отправки в воинскую часть по мобилизации, так как был не согласен с выводом ВВК о том, что он здоров и пригоден для прохождения военной службы, поскольку имеет повышенное давление и считает себя ограничено пригодным".
Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.
Напомним, в Харькове к 3 годам лишения свободы приговорили 54-летнего мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.
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