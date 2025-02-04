В одной области получил повестку, а в другой - бронирование: мужчина придумал, как избежать мобилизации

Житель Сум после того, как получил повестку, переехал на Харьковщину и получил там бронирование. Наказали ли его?

В Сумах к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку и пытался уклониться от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Ковпаковского районного суда г. Сумы.

По данным суда, мужчина 29 июля 2024 получил повестку для отправки на военную службу, однако он решил уклониться от мобилизации и не пришел в ТЦК.

На суде житель Сум заявил, что после того, как получил повестку, он "изменил место жительства по семейным обстоятельствам и начал проживать в с. Мартово Чугуевского района Харьковской области в родственников. Затем устроился на работу слесарем аварийно-восстановительных работ в "Харьковводоканал". Там он получил бронирование и был уверен, что не подлежит мобилизации.

Руководитель мужчины письмом подтвердил, что писудный забронирован с сентября 2024 года.

Однако суд отметил, что по состоянию на июль 2024 года у мужчины не было бронирования и он уклонился от мобилизации.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, отец троих детей получил повестку и отказался от мобилизации.

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