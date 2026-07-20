Мужчина после удара российского дрона вернулся с того света: медики поразили невероятной историей спасения

Артур, которого спасли медики / © ТСН

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Четыре минуты клинической смерти, а затем целая неделя в состоянии тяжелой комы — в Днепре медики совместно с военными коллегами смогли сотворить настоящее чудо и спасти тяжелораненого шахтера. Мужчина попал под коварный удар вражеского дрона, когда как раз направлялся на утреннюю смену. Сердце гражданского лица из-за тяжелых травм остановилось, но военные медики смогли его снова запустить. В критическом состоянии раненого срочно доставили в Днепр. Шансы на выживание специалисты сначала оценивали как минимальные.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Ольги Павловской.

Только первая сложная операция длилась шесть часов без перерыва, а после неё медики провели раненому ещё семь хирургических вмешательств. Хирург признается: не смогла сдержать слёз, когда 37-летний Артур внезапно открыл глаза в реанимации.

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«Состояние было крайне тяжелым. Оперированный живот, полностью оперированные конечности. Мы изо всех сил спасали ему жизнь. И когда он наконец пришёл в себя и открыл глаза, я сначала даже не поверила своему счастью. Я вошла в палату — у меня прямо на глаза навернулись слёзы! Неужели?! Неужели такое действительно бывает?! Вот он! Вот наш общий результат!», — говорят медики.

В то роковое утро, 3 июля, мужчина просто спокойно направлялся на работу в городе Шахтерское. Но до служебного автобуса, который ежедневно везет горняков на смену, ему не хватило буквально нескольких десятков метров — рядом неожиданно ударил российский дрон.

«Слышу, что над головой что-то жужжит. Оглядываюсь — а в пяти-десяти метрах летит что-то, похожее на маленький самолетик. Я сразу начал убегать. Ну, но убежать не успел… Кричал изо всех сил: „Помогите! Помогите!“. И военные быстро погрузили меня в машину. Я просто очень-очень хотел жить. Вот невероятно хотел жить!», — говорит Артур, раненый шахтер.

Мужчина успел лишь продиктовать военным номер телефона своей матери и тут же потерял сознание. Его сердце остановилось. Клиническая смерть длилась четыре долгих минуты. Но военным медикам чудом удалось запустить сердце Артура и экстренно доставить его из Шахтерского в Днепр.

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«У него было множество ранений. Переломы костей, переломы ребер, сильные ожоги ног, огромная кровопотеря и тяжелая кома. Шансов на выживание не было. Но каждый день ему переливали кровь, провели восемь операций — и всё это в совокупности позволило ему выжить», — отмечает врач.

Настолько тяжелые повреждения внутренних органов брюшной полости и легких, да еще и после длительной клинической смерти, практически не оставляли шансов на выживание, откровенно признают медики.

Сам раненый до сих пор не верит, что ему удалось выжить, и искренне благодарит всех, кто принял участие в его спасении.

Впереди у него ещё многочисленные хирургические операции и длительный период реабилитации. Но Артур непоколебимо верит, что обязательно поправится. А пока в реанимационной палате он признается: после всего пережитого стал гораздо больше ценить каждый миг жизни.

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▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: «Шансов ноль!» 4 минуты клинической СМЕРТИ, 8 операций и НЕВЕРОЯТНОЕ ЧУДО в Днепре

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