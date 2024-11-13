Мужчина потерял семью, пока готовил завтрак: подробности убийства матери и троих детей в Кривом Роге

Кривой Рог в трауре по жертвам российской атаки 11 ноября. Накануне в городе завершилась поисковая операция. Спасатели извлекли из-под завалов четырех погибших. Среди них – двухмесячный младенец.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Ольги Павловской.

Многодетная Елена и три ее малыша стали жертвами ракетного удара россиян. Старшему сыну Кириллу было десять лет. Демиду – два. А самая маленькая Ульяна родилась всего два месяца назад.

Их искали больше двадцати часов. Ведь ракета уничтожила их подъезд вдребезги. Из всей семьи выжил только отец. Он готовил завтрак, когда взрывной волной его отбросило на нижний этаж.

Последствия обстрела Кривого Рога

Баллистической ракетой по Кривому Рогу из оккупированного Крыма — россияне ударили по городу после десяти утра. Многие жители как раз были дома.

"Это спальный район нашего города, где расположены только жилые дома. Рядом нет никаких предприятий, промзоны или чего-то, что походило бы на какой-то ангар или тренировочную площадку для Вооруженных сил", — говорит Евгений Ситниченко, председатель Криворожской РВА.



В первые минуты после удара люди спасались из изуродованных домов и искали соседей. Четырнадцать жителей ранены. Среди них – двое детей. Их жизнь вне опасности. Можно ли восстановить этот дом, должны установить специалисты. Пока жителям предложили временное убежище.

Последствия ракетного удара по Кривому Рогу

На место трагедии жители города несут цветы и детские игрушки. В среду в Кривом Роге – День траура.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: РАКЕТЫ В НЕБЕ СЕЙЧАС! ТСН Новости 7:00 13 ноября

Ранее сообщалось о том, что россияне попали баллистикой в многоэтажку в Кривом Роге.

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