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Мужчина, поваливший ханукию в Днепре, получил судебный приговор

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Мужчина, поваливший ханукию в Днепре, получил судебный приговор

Информатор

Подсудимый признал свою вину.

Суд Днепра вынес приговор мужчине, который повалил ханукальный светильник во время празднования иудейского праздника Хануки. Мужчине присудили 1 год лишения свободы с освобождением на 1 год испытательного срока.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 3 февраля.

Однако в тюрьму осужденный не пойдет, потому что имеет год испытательного срока. Во время заседаний свою вину он признал и извинился за причиненное у еврейской общины.

Огромный светильник свалили в центре Днепра два месяца назад. Все зафиксировали камеры слежения. Светильник с восемью свечами к празднику Хануки там устанавливают несколько лет подряд.

В Днепре осудили молодого человека, который снес ханукию два месяца назад

В Днепре осудили молодого человека, который снес ханукию два месяца назад

Ханукия – это светильник, который зажигают в течение восьми суток во время иудейского праздника Ханука.

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