Мужчина придумал, как «законно» выехать из Украины во время войны: на границе всё закончилось неожиданно

Пункт пропуска «Краковец» / © Государственная пограничная служба Украины

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Во Львовской области на 8500 грн оштрафовали мужчину, который пытался выехать из Украины с поддельной справкой об инвалидности.

Об этом говорится в приговоре Яворовского районного суда Львовской области.

Как мужчина решил «законно» выехать за границу

Согласно официальным материалам судебного дела, обвиняемый 1987 года рождения, родившийся в Кемеровской области РФ, но является гражданином Украины, во время действия военного положения и всеобщей мобилизации решил незаконным образом уклониться от призыва и выехать за пределы страны.

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В первой половине мая 2026 года, находясь по месту своего фактического проживания, мужчина самостоятельно набрал текст и распечатал «справку для получения льгот инвалидам, не имеющим права на пенсию или социальную помощь» № 49 от 29 апреля 2026 года на своё имя. В этот поддельный документ он внес заведомо недостоверные сведения о том, что у него якобы II группа инвалидности вследствие общего заболевания.

Подсудимый самостоятельно нанес на бумагу поддельную печать киевского правительственного ведомства, вклеил свою фотографию для идентификации и подделал подпись должностного лица, что на бумаге давало ему полное право на беспрепятственный выезд за границу во время войны.

Фиаско на границе

Уже 26 мая 2026 года около 22 часов 43 минут он прибыл в международный пункт пропуска «Краковец» в Яворовском районе Львовской области. Там он лично предоставил поддельную справку № 49 инспектору пограничной службы в качестве законного основания для выезда. Однако подделку мгновенно разоблачили, а самого псевдоинвалида задержала полиция.

Подсудимый написал письменное заявление, в котором безоговорочно и полностью признал свою вину в совершении уголовных правонарушений, подтвердил все установленные следствием обстоятельства и дал полное согласие на рассмотрение дела в упрощенном порядке без его личного присутствия в зале суда.

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Учитывая это, старший следователь полиции по согласованию с прокурором Яворовской окружной прокуратуры направил в суд соответствующее ходатайство в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 381 УПК Украины, и судья рассмотрел обвинительный акт в ускоренном порядке.

Приговор суда

Изучив имеющиеся письменные материалы дела, Яворовский районный суд признал вину мужчины полностью доказанной вне всякого разумного сомнения. Его действия были официально квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 358 УК Украины — непосредственная подделка иного официального документа, предоставляющего права, с целью его использования;

ч. 4 ст. 358 УК Украины — умышленное использование заведомо поддельного документа.

На основании статьи 70 УК Украины, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, суд окончательно назначил мужчине штраф в размере 8 500 гривен.

Напомним, что во Львове суд вынес приговор мужчине, который приобрел поддельную справку Сиховской МСЭК о III группе инвалидности, получал пенсию и сбежал за границу.

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