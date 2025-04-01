Мужчина приехал на отдых и получил повестку: что он сделал и как избежал мобилизации

Житель Тернополя уклонился от мобилизации / © ТСН.ua

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В Закарпатской области к 1 году испытательного срока приговорили мужчину, который приехал на отдых и получил повестку. Уроженец Тернополя отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Свалявского райсуда Закарпатской области.

По данным суда, житель Тернополя в августе 2023 года прошел ВВК, которая сочла его годным к мобилизации. Ему пытались вручить повестку, однако мужчина категорически отказался от мобилизации.

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На суде мужчина вину признал. Он заявил, что «что с семьей приехал на отдых в Закарпатскую область. На улице его остановили военные и предложили проехать с ними для уточнения данных. При прохождении военно-врачебной комиссии ему сообщили, что он здоров и вручили повестку. От получения повестки он отказался и не явился 08.09.2023 в ТЦК для дальнейшего прохождения военной службы в Вооруженных Силах Украины. По месту жительства он прошел МСЭК и получил третью группу инвалидности. Согласно военному билету он снят с военного учета 19.04.2024».

Суд установил, что житель Тернополя действительно получил 3-ю группу инвалидности.

Мужчину признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 1 году испытательного срока.

Напомним, в Закарпатской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получившего повестку, однако категорически отказался от мобилизации.