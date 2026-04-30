- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 430
- Время на прочтение
- 2 мин
Мужчина приехал на украинско-польскую границу и придумал, как сбежать в ЕС: все закончилось неожиданно
В Мостиске осудили мужчину, который собственноручно подделал справку об инвалидности для выезда за границу. Суд назначил штраф в размере 11 900 гривен.
В Украине на почти 12 тысяч гривен оштрафовали мужчину, который пытался незаконно пересечь украинско-польскую границу.
Об этом говорится в приговоре Мостиского районного суда Львовской области.
Мужчина хотел выехать за границу и сам напечатал себе «справку»
Как установило следствие, в начале апреля 2026 года мужчина, находясь по месту своего проживания, решил самостоятельно изготовить документ, дающий право на выезд из Украины в условиях военного положения.
Используя компьютерную технику и реквизиты Управления социальной и ветеранской политики Соломенской РГА г. Киева, он:
внес ложные данные о наличии у него III группы инвалидности;
самостоятельно «проставил» оттиск печати госучреждения;
вклеил собственную фотографию и подделал подпись должностного лица.
Задержание на украинско-польской границе
С этой справкой мужчина прибыл в международный автомобильный пункт пропуска «Шегини» 16 апреля около 3 часов ночи. Во время проверки документов он предъявил фальшивку мастер-сержанту пограничной службы. Однако обман быстро разоблачили, а мужчину задержали.
Решение суда
Дело рассматривали в упрощенном производстве, поскольку подсудимый полностью признал свою вину и не оспаривал обстоятельства дела. Суд учел как смягчающее обстоятельство «искреннее раскаяние» мариупольца, который ранее не был судим.
Мостиский районный суд постановил:
Признать мужчину виновным по ч. 1 и ч. 4 ст. 358 УК Украины (подделка и использование поддельных документов).
Назначить окончательное наказание в виде штрафа — 11 900 гривен.
Поддельную справку оставить в материалах дела как вещественное доказательство.