Эксклюзив ТСН
430
2 мин

Мужчина приехал на украинско-польскую границу и придумал, как сбежать в ЕС: все закончилось неожиданно

В Мостиске осудили мужчину, который собственноручно подделал справку об инвалидности для выезда за границу. Суд назначил штраф в размере 11 900 гривен.

Вера Хмельницкая
Мужчина пытался выехать в Польшу

В Украине на почти 12 тысяч гривен оштрафовали мужчину, который пытался незаконно пересечь украинско-польскую границу.

Об этом говорится в приговоре Мостиского районного суда Львовской области.

Мужчина хотел выехать за границу и сам напечатал себе «справку»

Как установило следствие, в начале апреля 2026 года мужчина, находясь по месту своего проживания, решил самостоятельно изготовить документ, дающий право на выезд из Украины в условиях военного положения.

Используя компьютерную технику и реквизиты Управления социальной и ветеранской политики Соломенской РГА г. Киева, он:

  • внес ложные данные о наличии у него III группы инвалидности;

  • самостоятельно «проставил» оттиск печати госучреждения;

  • вклеил собственную фотографию и подделал подпись должностного лица.

Задержание на украинско-польской границе

С этой справкой мужчина прибыл в международный автомобильный пункт пропуска «Шегини» 16 апреля около 3 часов ночи. Во время проверки документов он предъявил фальшивку мастер-сержанту пограничной службы. Однако обман быстро разоблачили, а мужчину задержали.

Решение суда

Дело рассматривали в упрощенном производстве, поскольку подсудимый полностью признал свою вину и не оспаривал обстоятельства дела. Суд учел как смягчающее обстоятельство «искреннее раскаяние» мариупольца, который ранее не был судим.

Мостиский районный суд постановил:

  • Признать мужчину виновным по ч. 1 и ч. 4 ст. 358 УК Украины (подделка и использование поддельных документов).

  • Назначить окончательное наказание в виде штрафа — 11 900 гривен.

  • Поддельную справку оставить в материалах дела как вещественное доказательство.

