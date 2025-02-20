Мужчина пришел в ТЦК обновить данные и получил повестку: что он придумал, чтобы избежать мобилизации

Житель Киевщины категорически отказался от мобилизации во время военного положения. Суд его строго наказал.

В Киевской области к 4 годам лишения свободы приговорили 37-летнего мужчину, который получил повестку и отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Березанского районного суда Киевской области.

По данным суда, житель Киевской области в октябре 2023 года получил повестку, однако так и не пришел в ТЦК.

На суде мужчина вину отрицал, однако отказался давать показания.

Военнослужащий ТЦК пояснил, что подсудимый самостоятельно явился в ТЦК, поскольку хотел устроиться на работу и у него возникла необходимость обновить данные. Он прошел военно-врачебную комиссию и получил заключение, согласно которому подлежит мобилизации, о чем ему было сообщено. В октябре 2023 года ему дали повестку. В военкомате подсудимый заявил, что не имеет желания проходить службу, но повестку получил.

"В день отправки в ТЦК последний не появился и на связь не выходил. Был осуществлен выезд по адресу проживания обвиняемого, однако дома была его мать, которая сообщила, что сына нет", - говорится в показаниях военнослужащего.

Мать подсудимого заявила, что ее сын не намерен служить в ВСУ.

Суд признал мужчину виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 4 годам лишения свободы.

Приговор суда

Напомним, в Николаевской области к 3 годам лишения свободы приговорили 44-летнего мужчину, который получил повестку и отказался от мобилизации.

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