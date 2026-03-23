Мужчина пришел в ТЦК и отказался от "брони": мобилизация закончилась неожиданно
Суд Кировоградщины осудил младшего сержанта, который имел бронь, но добровольно от нее отказался. Почему мужчина не явился на отправку и как донат на ВСУ повлиял на приговор.
В Кировоградской области заведующий фермой, имел законное право не идти в армию из-за «брони» на предприятии. Однако он добровольно пришел в военкомат и аннулировал собственную отсрочку. Когда же дело дошло до реальной мобилизации - мужчина исчез.
Об этом говорится в приговоре Знаменского горрайонного суда Кировоградской области.
Мужчина отказался от «брони», чтобы его мобилизовали
Обвиняемый работал на предприятии «Колос» и имел официальную отсрочку от мобилизации до февраля 2023 года. Однако в январе он решил изменить свою жизнь:. Он самостоятельно пришел в ТЦК и получил направление на ВВК. Комиссия признала его годным. В тот же день мужчина собственноручно написал заявление о снятии отсрочки. Впоследствии ему вручили «боевую» повестку на отправку.
Однако мужчина не пришел в военкомат и начал скрываться от работников ТЦК.
Подсудимый заключил сделку с прокурором
В суде мужчина полностью признал вину и искренне раскаялся. Чтобы доказать серьезность своих слов, он добровольно перечислил на нужды Вооруженных Сил Украины 30 000 гривен.
Суд учел эти обстоятельства, а также то, что подсудимый имеет на иждивении жену и мать преклонного возраста, ранее не был судимым и положительно характеризуется на работе.
Приговор суда
Знаменский горрайонный суд утвердил соглашение о признании виновности между прокурором и обвиняемым. Его приговорили к 1 году испытательного срока.
