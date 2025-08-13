- Дата публикации
Мужчина прятался от ТЦК в магазине, а потом вызвал скорую, потому что считает "мобилизацию незаконной": его наказали
Мужчина заявил, что "считает закон о мобилизации неконституционным", а потому отказался от службы в армии.
В Винницкой области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который пытался избежать мобилизации.
Об этом говорится в приговоре Томашпольского районного суда Винницкой области.
По данным суда, житель Винницкой области 22 октября 2024 года прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации. Он получил повестку, однако не пришел в ТЦК.
На суде мужчина сообщил, что шел в магазин в селе Антоновка. Там его остановили полицейские и сообщили, что он находится в розыске за уклонение от мобилизации. Также вместе с правоохранителями были работники ТЦК. Мужчина настаивал, что он никуда не поедет и вызвал полицию. Однако они якобы "хватали его за руки". Тогда подсудимый убежал в магазин, где ему якобы стало плохо, и он вызвал скорую. Далее житель Винницкой области пришел ВВК, которая признала его пригодным к мобилизации. Ему дали повестку, однако он отказался от мобилизации.
"По указанной повестке он не явился, поскольку в отношении него работниками полиции и работниками РТЦК и СП были совершены неправомерные действия и потому что считает нормы закона о мобилизации и мобилизационной подготовке недействительными и неконституционными. С заключением ВВК он не согласен, и хочет дополнительных обследований, однако решение ВВК им не оспаривалось», — говорится в сообщении.
Мужчина заявил, что "он христианин и верит в Бога, кроме того отметил, что у него больная жена, которая нуждается в поддержке, финансовой помощи и лечении".
Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.
