Мужчина прятался от ТЦК в магазине, а потом вызвал скорую, потому что считает "мобилизацию незаконной": его наказали

Мобилизация / © ТСН

Реклама

В Винницкой области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который пытался избежать мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Томашпольского районного суда Винницкой области.

По данным суда, житель Винницкой области 22 октября 2024 года прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации. Он получил повестку, однако не пришел в ТЦК.

Реклама

На суде мужчина сообщил, что шел в магазин в селе Антоновка. Там его остановили полицейские и сообщили, что он находится в розыске за уклонение от мобилизации. Также вместе с правоохранителями были работники ТЦК. Мужчина настаивал, что он никуда не поедет и вызвал полицию. Однако они якобы "хватали его за руки". Тогда подсудимый убежал в магазин, где ему якобы стало плохо, и он вызвал скорую. Далее житель Винницкой области пришел ВВК, которая признала его пригодным к мобилизации. Ему дали повестку, однако он отказался от мобилизации.

"По указанной повестке он не явился, поскольку в отношении него работниками полиции и работниками РТЦК и СП были совершены неправомерные действия и потому что считает нормы закона о мобилизации и мобилизационной подготовке недействительными и неконституционными. С заключением ВВК он не согласен, и хочет дополнительных обследований, однако решение ВВК им не оспаривалось», — говорится в сообщении.

Мужчина заявил, что "он христианин и верит в Бога, кроме того отметил, что у него больная жена, которая нуждается в поддержке, финансовой помощи и лечении".

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Реклама

Приговор суда / © Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Винницкой области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.