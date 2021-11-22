Мужчина ругался и швырнул с балкона банку на голову женщины с детьми: двухлетнего малыша спасла только зимняя одежда

Похожие истории – о соседях, которые не дают спокойно жить, не единичны.
В Киеве мужчина сначала громко ругался, а затем бросил стеклянную банку в сторону матери с двумя детьми. Старший сын был на расстоянии, его не задело. А вот младшего спасла только плотная одежда. Жители дома говорят, что сосед ведет себя так не впервые. Но они не могут справиться с ним.
О том, как действовать в таких ситуациях – 22 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.
В тот день Юлия вместе с сыновьями, подругой и ее детьми возвращались домой с прогулки.
"Стоит мужчина, очень громко что-то кричит, не в адеквате и к тому же на меня нацелено кричит", – рассказывает потерпевшая Юлия Солдатина.
Его они видели в первый раз. Но поняли, что идти под его балконом небезопасно.
"Мы перешли на другую сторону, а мужчина кричит" "Ах, ты пришла? Ну, я тебе сейчас сделаю", – рассказывает женщина.
И через мгновение после этого в их сторону полетело стекло. Старший сын был на расстоянии, подруга с детьми успела отскочить.
Банка упала буквально Юлии на голову и чудом не задела двухлетнего Женю. Женщина говорит – просто повезло, что ребенок был в зимней одежде.
Все это своими глазами видела и Марика. Говорит – этого мужчину не раз встречала на улице.
"То, что он ходит сам с собой разговаривает и кричит, так это я замечаю с тех пор, как в декрет ушла, когда начала гулять по этим улицам", — рассказывает она.
Галина Михайловна – соседка сверху. Говорит – мужчину знает давно. Он здесь живет с детства. Его воспитывала бабушка. Затем он ухаживал за ней. У него была работа. Но в последнее время нигде не работает и ведет себя агрессивно.
"Наверное, какая-то трагедия у него произошла. Так никто и не знает. У него вроде бы и ребенок, и семья была. Сейчас он один живет. Общался с соседкой, а потом порезал ей дверь... Похоже, что у него что-то вроде приступов", — отмечает она.
Похожие истории – о соседях, которые не дают спокойно жить, не единичны. Если поведение человека реально угрожает жизни других, юристы советуют вызвать на место не только полицию, но и экстренную психиатрическую помощь. Но здесь есть нюанс.
"Если это лицо находится в квартире собственной, то это может быть только с его согласия или согласия его родственников. Психиатрическая помощь не может быть оказана принудительно", — объясняет адвокат Андрей Шабельников.
Заставить может разве что суд. Если человек состоит на психиатрическом учете, то соседи могут обратиться к врачу-психитру, а уже тот – в суд. В случае с Юлией – еще даже неизвестно, является ли ее обидчик действительно психически больным.
Сама же женщина предала огласке это дело, потому что боится, что в следующий раз выходка этого мужчины может закончиться для кого-то фатально. И говорит – готова довести дело до конца.
Напомним:
В Киеве мужчина с балкона стрелял по людям. Свое поведение мужчина объяснил тем, что под окнами постоянно ходят подозрительные личности.
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