Мужчина с группой инвалидности трижды отказался от повесток и уклонился от мобилизации: как его наказали

Мобилизация в Украине / © ТСН

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В Житомире к испытательному сроку приговорили мужчину, который получил три повестки, но уклонился от мобилизации. На суде мужчина признал свою вину, отметив, что в настоящее время у него третья группа инвалидности.

Об этом говорится в приговоре Богунского районного суда г. Житомира.

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Мужчина трижды уклонялся от мобилизации

Обвиняемым по делу является уроженец села Левков Житомирского района, ранее несудимый мужчина со средним образованием, работающий на местном предприятии.

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Как установило следствие, мужчина состоял на воинском учете в местном ТЦК и СП. 17 сентября 2024 года он прошел военно-медицинскую комиссию (ВМК), которая признала его годным к военной службе в воинских частях обеспечения, ТЦК, учебных центрах и подразделениях логистики.

Несмотря на решение ВЛК, житель Житомира систематически уклонялся от призыва:

20 сентября 2024 года: по месту регистрации мужчине пытались вручить повестку на отправку (приказ о прохождении обучения с последующим направлением в подразделение) на 21 сентября. Он отказался её принять, о чём сотрудники ТЦК составили акт. В указанный день в пункт сбора он не явился.

30 сентября 2024 года: по месту работы на мясокомбинате ему повторно вручали повестку с вызовом на 1 октября. Мужчина снова отказался подписать и не прибыл в ТЦК.

5 декабря 2024 года: мобильная группа ТЦК вместе с полицией прибыла по месту фактического проживания обвиняемого для вручения очередной повестки на 6 декабря. Житель Житомира в третий раз отказался принять повестку и не явился по вызову.

Свой саботаж мужчина объяснял жалобами на состояние здоровья и желанием лечиться.

Что заявил подсудимый в суде

Сначала обвиняемый не признавал свою вину. Однако после допроса свидетелей — офицеров ТЦК, полицейского — и изучения видеозаписей он полностью признал свою вину и искренне раскаялся.

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Мужчина предоставил суду официальные документы, согласно которым 12 января 2026 года (уже в ходе досудебного расследования и судебного разбирательства) группа экспертов присвоила ему 3-ю группу инвалидности по общему заболеванию. На этом основании в начале февраля 2026 года он получил официальную отсрочку от призыва во время мобилизации.

Решение суда

При назначении наказания суд учел искреннее раскаяние, отсутствие судимостей, положительные характеристики с работы и по месту жительства, а также наличие стойкого нарушения здоровья (3-я группа инвалидности), которое существенно снижает общественную опасность лица и риск повторных правонарушений. Также суд учел новейшую практику Верховного Суда относительно возможности применения условных сроков по ст. 336 УК Украины.

Богунский районный суд г. Житомира постановил:

Признать мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 336 УК Украины (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации).

Назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы .

На основании ст. 75 УК Украины освободить осужденного от отбывания наказания с испытательным сроком продолжительностью 2 года.

Приговор может быть обжалован в Житомирском апелляционном суде в течение 30 дней со дня его оглашения.

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Приговор суда / © Единый государственный реестр судовых решений

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