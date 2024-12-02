Мужчина с мамой больше суток прятался от ТЦК в необычном месте: чем все закончилось

Необычная история произошла на днях на одной из ключевых автомагистралей Кривого Рога на Днепропетровщине.

Водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения, после чего, соответственно, был остановлен по требованию полицейских. По данным местных пабликов, водитель якобы выглядел нетрезвым и отказался от общения с правоохранителями, после чего было установлено, что он находится в розыске ТЦК. Кроме того, по данным соцсетей, водитель решил закрыться в автомобиле, где просидел почти сутки, в автомобиле также была его мать.

Пока водитель сидел закрытым в своем авто, информация о произошедшем разлетелась в соцсетях. Случай прокомментировали несколько сотен горожан. Но мнения пользователей соцсетей касательно этого случая кардинально разделились.



Одни предлагали полиции, мол, надо пригнать эвакуатор и таким образом забрать водителя с места происшествия, другие интересовались и переживали, как он справляется с естественными потребностями, и предлагали привезти подгузники. Некоторые из комментаторов рассказали, что приехали на место происшествия, увидели несколько экипажей полиции, и создалось такое впечатление, что якобы задерживают какого-нибудь важного мафиози.

Подробности этого случая в комментарии ТСН.ua рассказала представитель патрульной полиции Кривого Рога Алина Кравец.

"Водитель был остановлен патрульными полицейскими из-за того, что нарушил ПДД. Полицейские подошли, представились, попросили у него документы. Он не хотел предоставлять свои документы и закрылся в автомобиле. Его остановили около 22:00 и около 19:30 на следующий день он уехал. На место события приезжали представители ТЦК, следственно-оперативная группа, адвокат. После общения с представителями ТЦК водитель покинул место происшествия", – рассказала нам Алина Кравец.

По ее словам, полицейские не применяли к водителю никакого спецсредства, но они находились на месте происшествия все указанное время.

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